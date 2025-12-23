11.3 C
Da stranotizie
Tony Colombo a Napoli

Tony Colombo sarà protagonista al Palapartenope di Fuorigrotta il 25 dicembre alle ore 22, dopo aver registrato quattro eventi consecutivi “sold out” nella stessa struttura. L’artista ha definito la serata come una vera e propria Festa di Natale, dedicata ad amicizia, emozioni e musica.

Sul palco con lui, il cantautore palermitano-napoletano ospiterà i comici Mariano Bruno e Nello Iorio, oltre ai cantanti Enzo Dong, Emiliana Cantone e Mr. Hyde. Tony Colombo è tornato con il nuovo brano “Si perdo a te”, che farà da anteprima al suo nuovo album dal titolo “Predestinato”. “Si perdo a te” rappresenta un tuffo autentico nella malinconia, sentita e intensa, in linea con lo stile che contraddistingue l’artista.

Con una dolce melodia e un’atmosfera carica di emozioni, Colombo si immerge nella sua dimensione più sincera, ispirandosi alle storie d’amore, alla passione e agli aspetti quotidiani della vita partenopea. La canzone è un viaggio emotivo che tocca l’ascoltatore nel profondo, offrendo un momento di riflessione grazie alla sensibilità che da sempre contraddistingue Tony Colombo.

Parallelamente a questa nuova uscita, Tony Colombo prosegue il suo tour teatrale, che toccherà le principali città italiane. Le prossime date sono: 25 dicembre – Napoli, Palapartenope, 11 gennaio – Busto Arsizio, Teatro Sociale, 13 gennaio – Bologna, Teatro Dehon, 14 gennaio – Venezia, Teatro Corso, 15 gennaio – Torino, Teatro Superga.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

