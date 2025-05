TONY BOY: un’esperienza di ascolto per il nuovo album “Uforia”

Dopo il successo di “Going Hard 3” e di un tour nei club sold out, Tony Boy annuncia un nuovo capitolo della sua carriera con l’uscita del suo prossimo album “UFORIA”. Per festeggiare, l’artista offre una sorpresa ai suoi fan: una listening experience esclusiva e gratuita, che si terrà il 20 maggio all’Allianz Cloud di Milano. Questo evento rappresenterà un preascolto speciale di alcune tracce inedite del disco, riservato a chi preordinerà l’album tramite il link ufficiale.

L’incontro sarà un’opportunità unica per scoprire in anteprima l’universo sonoro di Tony Boy, all’interno di una venue che promette di diventare un palcoscenico e amplificatore del suo immaginario musicale. Con “UFORIA”, Tony Boy continua a spingere i confini della scena urban italiana, affermandosi come una delle voci più riconoscibili e visionarie della nuova generazione.