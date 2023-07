Tony Bennett è morto a 96 anni

Si è spento a 96 anni Tony Bennett, uno dei più grandi musicisti jazz del mondo.

Tony Bennett has died at the age of 96. pic.twitter.com/gz5uFcZlpz — Pop Crave (@PopCrave) July 21, 2023

Le nuove generazioni lo conoscono anche e soprattutto per aver inciso con Lady Gaga due album jazz. Cheek to Cheek nel 2014 e Love For Sale nel 2021. I due insieme hanno anche tenuto una serie di concerti e numerose ospitate in show televisivi.

Nato negli Stati Uniti d’America da genitori di Reggio Calabria, Tony Bennett (pseudonimo di Anthony Benedetto) non ha mai rinnegato le sue origini tricolore e in occasione della festa del suo 90esimo compleanno Lady Gaga gli ha intonato O Sole Mio.

Tony Bennett, l’ultimo album con Lady Gaga nel 2021, poi il ritiro dalle scene

Nel 2021 il figlio comunica alla stampa che da un paio di anni il padre soffre di Alzheimer e congiuntamente viene anche annunciato un nuovo album con Lady Gaga e due serate di concerti al Radio City Music Hall di New York, denominate One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga, che saranno di fatto le ultime esibizioni dal vivo del cantante. Nell’estate di quell’anno il figlio annuncia il ritiro a vita privata del padre, mentre a ottobre esce il suo ultimo album, il 103simo della sua carriera.