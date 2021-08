Con gli ultimi due show tenuti a New York insieme a Lady Gaga, Tony Bennett ha salutato definitivamente il palcoscenico.

Un nuovo album con Lady Gaga è in arrivo a giorni, ma da questo agosto 2021 Tony Bennett è ufficialmente un ex cantante. Il grandissimo crooner americano ha chiuso la sua lunghissima carriera con i suoi ultimi due concerti con Lady Gaga al Radio City Music Hall. A 95 anni compiuti l’artista, ultimo sopravvissuto di quella meravigliosa generazione completata da artisti quali Frank Sinatra e Dean Martin, ha scelto di dare ascolto alla famiglia e di godersi la pensione. Una decisione dolorosa ma inevitabile.

Tony Bennett dà l’addio alla musica

Spiega il figlio Danny: “La musica è ancora tutta dentro di lui, ma non vogliamo che caschi in scena o qualsiasi altra tragedia“. Con l’avanzare dell’età i rischi di un’esibizione aumentano, e in questo momento è giusto che Tony pensi alla sua salute.

A 95 anni già compiuti, la gran parte dei quali passati su di un palco, l’artista ha dovuto cancellare la sua ultima tournée, rinviata lo scorso anno per Covid, complice l’Alzheimer che sta purtroppo avanzando. Ha aggiunto Danny: “Sono gli ordini del medico. Non siamo preoccupati che lui non sia in grado di cantare, ma ci preoccupa il suo stato fisico, la natura umana. Ha 95 anni, si stanca a viaggiare“.

Un nuovo album con Lady Gaga

Prima di abbandonare del tutto le scene, però, Tony ha voluto fare un ultimo grande regalo ai milioni di fan in tutto il mondo. Ha registrato con l’amica Lady Gaga un nuovo album di duetti, Love for Sale, in uscita a ottobre. Sarà un disco di cover di grandi canzoni firmate da Cole Porter, un omaggio al grande pop jazz del passato. Ad anticiparlo è già arrivato un singolo, I Get a Kick Out of You:

