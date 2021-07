Tony Bennett è una leggenda vivente del jazz (considerato l’ultimo grande crooner americano dopo le morti di Dean Martin e Frank Sinatra) e questo agosto soffierà 95 candeline.

Per l’occasione l’italo-americano ha deciso di realizzare un concerto in coppia con Lady Gaga sette anni dopo il loro album Cheek To Cheek premiato con un Grammy.

L’evento (spalmato in due date, il prossimo 3 e 5 agosto), si terrà alla Radio City Music Hall di New York e si chiamerà One Last Time – An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga. Un ultimo concerto che Tony ha deciso di fare il giorno del suo 95esimo compleanno. A Lady Gaga l’onore di accompagnarlo.

I due concerti saranno ovviamente registrati e mandati in onda chissà dove e chissà quando.

Bennett e Gaga sono una coppia pazzesca.

Lady Gaga and Tony Bennett’s live event, ‘One Last Time’, will be a phone-free event. Early access to ticket purchases will be granted to those who are vaccinated, via Ticketmaster. pic.twitter.com/br1OpCHAnX — Gaga Now ⚡️ (@ladygaganownet) July 19, 2021

we all can agree that tony bennett is lady gaga’s father in the music industry. the support he gave her throughout the years is unmatched pic.twitter.com/iBBVwXBQIQ — L (@alluregaga2) July 19, 2021

Lady Gaga e Tony Bennett, 7 anni fa il successo di Cheek To Cheek

Dopo il successo di The Lady Is A Tramp del 2011, Lady Gaga e Tony Bennett registrarono un intero album, Cheek To Cheek, anticipato da singoli di successo come Anything Goes e I Can’t Give You Anything But Love. L’album contiene anche It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing).