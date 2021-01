Esclusive choc anche oggi, questa volta si tratta di una sorta di triangolo a tinte rainbow. Tony Aglianò ha scelto Biccy e i suoi lettori per fare delle rivelazioni choc gold. La storia è un po’ complicata, ma…



Nella casa del GF Vip Selvaggia Roma ha rivelato che Giacomo Urtis ha avuto una relazione con un ex alunno di Amici, Tony Aglianò. Il chirurgo dei vip è sembrato nostalgico quando parlava della sua relazione con il bel moro, ma poco dopo ha messo gli occhi su Tommaso Zorzi, rivelando di non essere indifferente al fascino del rampollo milanese.

Oggi Tony Aglianò mi ha contattato per confessarmi di non aver messo un punto alla sua storia con Giacomo. Il ballerino però mi ha anche rivelato che se con Urtis le cose non dovessero tornare come prime, gli piacerebbe conoscere Zorzi, visto che Tommaso nella casa del GF Vip ha fatto degli apprezzamenti su di lui.

“Tante sono le cose successe dopo la mia ospitata da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Mi è sembrato di fare il Grande Fratello da fuori le mura della casa. Ebbene sì, ho avuto una relazione mai chiusa con Giacomo Urtis lasciata in sospeso. Sono usciti vari articoli su di noi ma non ho mai parlato sino ad oggi, ma adesso è arrivato il momento. Premesso che sono stato al telefono quasi un’ora con Giacomo, un giorno prima che entrasse al GF, l’ho sentito emozionato ma gli ho detto di stare tranquillo ed essere sempre se stesso affinché il pubblico lo conoscesse davvero per la persona speciale che è, così come è stato con me.

Sono orgoglioso del suo percorso, ma c’è un però… All’interno della casa del Grande Fratello Vip Giacomo ha fatto degli apprezzamenti su Tommaso Zorzi e ad essere sincero mi ha dato molto fastidio perché mi sono ingelosito, anche se so che a Tommaso non gli sono indifferente e anche per me è così. Dopo che Alfonso Signorini ha mostrato la mia clip dove ero ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 , Tommaso ha esclamato: ammazza che bono Tony!

Ad oggi non nego che risento le “farfalle nello stomaco” per Giacomo, ma io voglio e devo capire alcune cose. Ho seguito, come sempre, Live Non è la d’Urso per il presunto flirt tra Giacomo e Mario Ermito, che oltretutto conosco. Sono sincero anche In quella occasione mi sono ingelosito, soprattutto per il modo in cui Giacomo guardava Mario. In più ho visto su instagram una delle ultime storie di Giacomo su Kevin, ex di Tommaso Zorzi, in cui faceva intendere che era interessato. Allora adesso Giacomo deve scegliere tra me, Tommaso e Kevin. Io desidero e devo saperlo.

Allora con questa mia dichiarazione vorrei far sapere a Giacomo che se non ci sarà un ritorno di fiamma tra noi chiederò a Tommaso Zorzi di approfondire la nostra conoscenza e lo inviterò a cena fuori, dato che penso di piacergli visto le espressioni che aveva avuto guardandomi nella clip!

Comunque prima dovrò sapere se a Tommaso, una volta uscito dalla casa del grande fratello, interesserà rincontrare Kevin oppure no; sperando che lo stesso Kevin non abbia visto la storia di Giacomo e gli apprezzamenti fatti su di lui; non vorrei vedere il mio ex con l’ex di Tommaso insieme, sarebbe veramente surreale per me, anche se non posso impedirlo. Tutto questo mi sembra un giallo di cronaca rosa e quindi sono confuso. Ho bisogno di un confronto e di una chiarezza da parte di tutti. Non posso più attendere”.