Appena entrata nella casa del GF Vip Selvaggia Roma ha detto di aver baciato Enock. Sembra anche che il fratello di Balotelli abbia inviato alla gieffina una serie di messaggi su Instagram nei quali la invitava a raggiungerlo in hotel. Messo alle strette il ragazzo ha ammesso l’esistenza di questi messaggi, ma si è sbrigato ad aggiungere un dettaglio: “Non li ho inviati io, non stavo bene avevo bevuto. Li ha inviati l’amico che era con me quella sera“. Peccato che oggi a Pomeriggio 5 Tony Aglianò (che avrebbe limonato Gaicomo Urtis), il migliore amico di Selvaggia, abbia dato un’altra versione. L’ex ballerino di Amici ha rivelato che l’amico di Enock in realtà la sera del bacio voleva lui e non la Roma!

“Sia Enock che un suo amico hanno fatto cenno a noi con la mano di andare da loro. Lei ha detto di aver avuto il flirt ed Enock è andato su tutte le furie. Lui era fidanzato per questo è successo il putiferio. Il flirt c’è stato, il bacio intendo, un bacio intenso. Ero presente in quella discoteca ed ho visto. – ha continuato Tony Aglianò – Enock già da dicembre 2019 scriveva su Instagram a Selvaggia. Vedendola in discoteca non se l’è fatta scappare. Si sono piaciuti ed è successo. Lui subito l’ha baciata e lei c’è stata. Enock sui messaggi ha detto che è stato l’amico e non è vero. Quando l’amico ci ha detto di entrare nel privé, questo amico invitava me e non Selvaggia. Ecco perché non è stato l’amico a mandare i messaggi a Selvaggia. Ho messaggiato con lui anche su Instagram. Lui non poteva parlare in maniera esplicita perché fa un tipo di lavoro nel mondo del calcio ed è sposato. Non direi mai il nome, non mi permetterei mai di dirlo”.

Ecco perché Enock ha ripetuto a Selvaggia: “Mi raccomando non fare il nome del mio amico. Non mettiamolo in mezzo fammi questo favore“. Adesso è tutto molto chiaro.

Tony Aglianò e le rivelazioni choc a Pomeriggio 5.

🚨NOTIZIA CHOC🚨

Tony Aglianò, amico di Selvaggia Roma, svela che i famosi messaggi dell’amico di Enock erano in realtà rivolti a lui #Pomeriggio5 pic.twitter.com/RcO29CL1Vj — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 24, 2020