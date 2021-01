Dopo la pubblicazione dell’articolo in cui mi ha raccontato del suo interesse per Tommaso Zorzi e dei sentimenti che prova per Giacomo Urtis, Tony Aglianò mi ha fatto un’altra confessione, di natura molto diversa. Il ballerino mi ha rivelato che il gossip tra lui e il chirurgo dei vip lo diverte, ma in qualche modo gli ha cambiato la vita in peggio, visto che suo padre l’ha ripudiato. Secondo la versione dell’ex ‘Amico di Maria’, il papà avrebbe scoperto della sua omosessualità quando ne hanno parlato all’interno della casa del GF Vip.

“Non sapevo se dirlo, alla fine mi sono convinto. Questa è una cosa molto delicata. Dopo la notizia della mia relazione con Giacomo, raccontata in diretta da Cristiano Malgioglio ad Alfonso Signorini, arriva anche la definitiva rottura con la mia migliore amica Selvaggia Roma. Tornando alla relazione con Urtis come effetto collaterale ho avuto anche la rottura dei rapporti con mio padre in quanto ha appreso in quel momento vedendo Canale 5 il motivo per cui non gli ho mai portato una ragazza in casa.

Lui purtroppo ha un mentalità chiusa, forse perché vive in una piccola realtà, e non condivide ciò che per me non è una scelta, ma è semplicemente la mia vita. Non ho scelto, è natura e sono nato così, ma sottolineo che non è mica una condanna. Proprio per questo motivo non parlo più con mio padre e ho trascorso le festività natalizie a Roma da solo, sono stato molto male e sto male a tutt’oggi. Mi sembra irreale vivere tutto questo.

Mi piacerebbe ricongiungermi con mio papà. È difficile per me fare tutte queste dichiarazioni, ma di certo io non posso fingermi un’altra persona solo per non deludere mio padre, come credo sia giusto che io mi debba sentire libero di avere una vita privata, che sia nuovamente con Giacomo o magari con Tommaso Zorzi.

Ovviamente come ho detto ieri a Biccy mi farebbe piacere capire cosa prova per me Giacomo e nel caso capire cosa pensa Tommaso, ma per me la priorità é ricongiungermi con mio padre. Il resto si vedrà”.