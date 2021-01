Lo scontro tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario ha scatenato un putiferio, tanto che Lorella Cuccarini sabato scorso ha accusato la maestra di danza classica di bullismo. In passato la Celentano ha avuto rapporti non proprio idilliaci anche con altri volti noti del talent show mariano, tra tutti Agata Reale e Tony Aglianò e proprio lui ha voluto fare delle rivelazioni ai lettori di Biccy.

“Ho visto quello che è successo tra Alessandra ed Elena e per me non è nulla di nuovo. Ho vissuto queste cose sulla mia pelle queste dinamiche. La Celentano dice che Elena le ha mancato di rispetto in sala prove, per me invece la ballerina è stata una grande signora. Mi viene da pensare che Alessandra abbia rosicato perché quella che era una sua allieva ora ha la posizione di poter dire la sua da professionista. Se dire un’opinione diversa dalla sua equivale a mancarle di rispetto io credo che lei non sappia cosa sia il rispetto.

Vorrei ricordare alla maestra che parla di rispetto, che in una puntata andata in onda su Canale 5 lei ha detto che Maria ha fatto bene a non chiederle il suo pensiero sulla mia esibizione perché mi avrebbe schiacciato. Un’insegnante come può dire che avrebbe schiacciato il proprio allievo? Una maestra dovrebbe essere un esempio e lei non lo è stata. Pensavo che negli anni avrebbe cambiato atteggiamento e invece è rimasta tale e quale.

Ho un altro ricordo di Alessandra, eravamo alla prima edizione di Tu Si Que Vales. Ero nel corpo di ballo, stavo facendo le prove, lei era in studio, mi vene d’istinto andare da lei a salutarla con due bacini sulla guancia. Soprattutto perché erano anni che non la vedevo. La sua risposta è stata ‘come osi salutarmi?’. Bene, ne approfitto di Biccy per chiedere scusa ad Alessandra per aver osato salutarla. La mia educazione si è mostrata sia con, che senza telecamere.

PS: Elena per la prossima discussione se vuoi un supporto contattami che corro subito da te”.