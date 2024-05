Tonon stizzito, botta e risposta con la Luzzi: “Io dico quello che penso!”

Beatrice Luzzi oggi ha fatto il suo debutto a Pomeriggio 5 nelle vesti di opinionista, accanto a lei c’erano Raffaello Tonon e Caterina Collovati. In studio Myrta Merlino ha introdotto le novità sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, perché pare che ci sia stata una svolta e che le pratiche del divorzio siano state accelerate.

Beatrice ha espresso in maniera pacata il suo pensiero: “Penso che il loro matrimonio sia stato un bel successo. Sono stati insieme venti anni, hanno avuto tre splendidi figli, avendo avuto due carriere così brillanti entrambi, non è un fallimento. Speriamo quindi non finisca a stracci. Io lascerei stare i Rolex e le borsette e mi concentrerei su altro. Tra l’altro sono andati avanti, hanno la fortuna di essersi rinnamorati, di essere così sicuri di loro stessi, hanno premuto sull’acceleratore verso un altro matrimonio e allora che pensino ai loro amori“.

Divorzio Ilary Blasi e Francesco Totti Ilary mette il turbo per la separazione entro l’autunno#Pomeriggio5 pic.twitter.com/AeZVLv9tys — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 30, 2024

Tonon e la Luzzi: “Scusa, ma io dico quello che penso”.

Raffaello a differenza dell’ex gieffina è stato più pungente: “Mi spiace, ma io sono un uomo cinico. Non mi interessa della favola, della storia perfetta, dei principi e delle principesse. Io di queste cose non me ne devo occupare, soprattutto dei figli, perché sono i loro. Infatti io vado al succo della questione. Qui il problema è il conquibus. Se c’è un accelerazione nel processo è perché poi vedrete, il collegio di difesa di lei ha in mano qualcosa per la quale lei potrebbe cavare un Rolex in più, una borsetta in più, qualcosa in più“.

Beatrice non ha nemmeno fatto finire di parlare il collega e sbuffando ha detto: “Ma dai, mamma mia“. Tonon spazientito ha continuato: “Ascoltate, scusate, io qui dico il mio pensiero e lo faccio sempre in maniera educata, pensiero che è sempre criticato“.

La Luzzi però non ha mollato: “Per carità, io invece spero che stiano accelerando per sposarsi con i rispettivi compagni“. L’ultima parola è stata per Raffaello: “Ricordati che un ottimo divorzio nasce da una buona separazione. Loro quando hanno iniziato a separarsi avevano in mezzo l’ira di Dio da dividere. Infatti non sono arrivati in tribunale in auto, ma con il carro armato. Questo sia una, che l’altro“.

Che questa per Beatrice sia stata una prova per quello che l’aspetterà a settembre al Grande Fratello?