Tonon si racconta in TV: depressione, lacrime e il lavoro in un ristorante

Dopo una lunga assenza dalla televisione, Raffaello Tonon è tornato in Rai per incontrare l’amica Caterina Balivo. Durante l’intervista ha parlato del suo nuovo lavoro come oste in un ristorante situato a Cattolica, in Emilia Romagna, e della sua lotta contro la depressione. Tonon ha rivelato di aver scelto di trasferirsi da Milano a una piccola città, dove ha iniziato a collaborare con amici che gestiscono una cantina. Da un’idea casuale, gli è stata proposta la figura dell’oste, che ha accettato con entusiasmo.

Ha raccontato con commozione il suo legame con la madre, sottolineando quanto gli mancherà quando non ci sarà più. Riferendosi alla depressione, Tonon ha descritto la sua esperienza personale dicendo che questa condizione è un “cancro dell’anima”. Ha vissuto momenti difficili, come un esaurimento a 30 anni, e ha riconosciuto come la depressione possa rimanere latente.

Nonostante la sua lunga carriera televisiva e il desiderio di tornare a condurre un programma, ha accettato di distaccarsi dalla TV, considerandolo un passaggio necessario. Ha anche menzionato che la TV gli manca, paragonando la sua assenza a quella di un figlio che si trasferisce lontano. Tonon ha concluso dicendo che il lavoro attuale è una forma di cura contro la depressione, sottolineando l’importanza di non sprecare tempo lamentandosi, ma di affrontare i problemi con determinazione.