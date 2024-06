Tonon: “Chi preferisco tra Barbara e Myrta? Come sono dietro le quinte”

Molti degli ospiti e degli opinionisti dei programmi di Barbara d’Urso sono spariti da Mediaset nell’ultimo anno, altri invece li abbiamo visti nella nuova versione di Pomeriggio 5. Tra i volti confermati nel programma pomeridiano di Canale 5 c’è anche Raffaello Tonon, che di recente è tornato da Myrta Merlino per parlare del suo lavoro di cameriere in un ristorante della Romagna. Il noto opinionista e vincitore de La Fattoria in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha svelato com’è Myrta Merlino dietro le quinte.

“Devo dire che lavoro benissimo con Myrta. Dietro le quinte è come la vedete, ma è una donna molto simpatica e ironica. La trovo simpaticissima e dietro le quinte abbiamo lo stesso modo di scherzare. Myrta ha inoltre uno spessore culturale incredibile e una vita internazionale. E’ una persona che mi piace molto. Nel suo salotto mi esprimo liberamente e, quando finisco il mio blocco, oltre al cachet porto a casa la soddisfazione di aver detto esattamente ciò che volevo dire”.

Tonon su Barbara d’Urso e Myrta Merlino: “Chi preferisco io tra le due conduttrici?”..

Il giornalista ha poi chiesto a Tonon se preferisce lavorare con Myrta Merlino o Barbara d’Urso. Raffaello si è trovato in difficoltà e ha risposto che apprezza entrambe e che per questo non riesce proprio a scegliere una tra Myrta e Barbara, con la quale è anche nato un rapporto di amicizia.

“Oddio, è come chiedere a un genitore quale dei suoi figli preferisce. Barbara la amavo tanto. Ho lavorato con lei per vent’anni ed è diventata un’amica, anche con lei dietro le quinte abbiamo sempre scherzato ed è sempre stata ironica e anche una professionista. Chi preferisco? Barbara mi piace per alcuni aspetti e Myrta per altri. L’ideale sarebbe andare nelle trasmissioni di entrambe. Adesso anche Barbara merita un programma tutto suo. Che tipo di trasmissione piacerebbe condurre a me adesso? Un programma di interviste, un talk come Pomeriggio Cinque e La vita in diretta”.

In questo show di Denis Dosio, io sono Raffaello Tonon.#Pomeriggio5 pic.twitter.com/OC1hLDVRj6 — ·❆· ɢɪᴜʟɪᴇᴛᴛᴀ ·❆· (@_mythyla__) May 30, 2019