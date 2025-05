Tonno in scatola per gatti: ecco cosa sapere!

Il tonno in scatola è un alimento comune e apprezzato, ma la sua somministrazione ai gatti richiede attenzione. Pur essendo accettato occasionalmente, non deve diventare un cibo abituale. Il tonno è carente di nutrienti fondamentali, come la taurina, e un consumo eccessivo può portare a carenze e problemi di salute, incluso il rischio di intossicazione da mercurio.

È consigliato dare tonno al naturale, senza sale, olio o spezie. Il tonno sott’olio o salato può affaticare i reni e creare squilibri. Per gatti con diete specifiche, è meglio consultare un veterinario prima di introdurre il tonno.

Si suggerisce di trattare il tonno come un premio occasionale, limitando la somministrazione a uno o due cucchiaini una o due volte al mese. Un consumo eccessivo può mettere a rischio la salute del gatto, poiché il tonno in scatola può contenere conservanti dannosi.

In alternativa, per offrire pesce al gatto, si possono considerare opzioni più sane, come tonno fresco cotto al vapore, sgombro o salmone cotti e privi di condimenti. È importante evitare cibi salati o speziati, che non sono adatti alla dieta felina.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it