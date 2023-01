Tonica Wall Street guarda a inflazione e trimestrali

– Prosegue positiva la borsa di Wall Street con gli occhi degli investitori puntati sull’inflazione negli Stati Uniti, in calendario domani, giovedì 12 gennaio, per capire se ci sarà o meno un rallentamento nei rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve.

Il presidente della Fed, Jerome Powell non ha fornito ulteriori indicazioni in materia di politica monetaria, intervenendo, la vigilia, ad un evento a Stoccolma, ma ha ribadito che per stabilizzare i prezzi occorrono anche decisioni difficili e impopolari da un punto di vista politico.

C’è attesa anche per l’avvio delle trimestrali americane, venerdì 13 gennaio, per capire quanto l’incognita recessione potrà pesare sugli utili delle aziende.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,55%; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,85%. Positivo il Nasdaq 100 +1,2%; sulla stessa linea, in denaro l’S&P 100 +0,88%.

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft +2,05%, Home Depot +1,84%, Goldman Sachs +1,68% e Apple +1,50%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Verizon Communication, che continua la seduta con -1,88%.

Pensosa Johnson & Johnson, con un calo frazionale dell’1,22%.

Tentenna Procter & Gamble, con un modesto ribasso dell’1,16%.

Giornata fiacca per Salesforce,, che segna un calo dell’1,11%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Lucid Group, +10,08%, Atlassian +8,66%, AirBnb +6,77% e Amazon +4,60%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intuitive Surgical, che continua la seduta con -5,38%.

Tonfo di Dexcom,, che mostra una caduta del 4,99%.

Lettera su Okta,, che registra un importante calo del 4,74%.

In rosso Moderna, che evidenzia un deciso ribasso del 2,52%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Mercoledì 11/01/2023

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale atteso -2,24 Mln barili; preced. 1,69 Mln barili

Giovedì 12/01/2023

14:30 USA: Prezzi consumo, annuale atteso 6,5%; preced. 7,1%

14:30 USA: Prezzi consumo, mensile atteso 0,1%; preced. 0,1%

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale atteso 220K unità; preced. 204K unità

Venerdì 13/01/2023

14:30 USA: Prezzi export, mensile atteso -0,6%; preced. -0,3%.