Tonica Wall Street. Attesa per il Fed Day

– Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street, dopo un avvio incerto, nell’ultima seduta della settimana, condizionato dal warning lanciato da Intel e dai timori che la Fed prolunghi la sua politica restrittiva.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua la seduta con un guadagno frazionale dello 0,29%; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 4.076 punti. In denaro il Nasdaq 100 +0,94%; come pure, in frazionale progresso l’S&P 100 +0,65%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, American Express +11,98%, Visa +2,71%, Walgreens Boots Alliance, +2,66% e Apple +1,66%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Intel, che ottiene -7,78%.

Sensibili perdite per Chevron, in calo del 5,04%.

Vendite su Travelers Company, che registra un ribasso del 2,04%.

Contrazione moderata per Merck, che soffre un calo dell’1,10%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tesla Motors +10,70%, Lucid Group, +9,28%, Old Dominion Freight Line, +3,65% e Match Group, +2,94%.

In apnea KLA-Tencor, che arretra del 4,55%.

Seduta negativa per O’Reilly Automotive, che mostra una perdita del 3,45%.

Sotto pressione Applied Materials, che accusa un calo del 3,31%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Venerdì 27/01/2023

14:30 USA: Redditi personali, mensile atteso 0,2%; preced. 0,3%

14:30 USA: Spese personali, mensile atteso -0,1%; preced. -0,1%

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan atteso 64,6 punti; preced. 59,7 punti

16:00 USA: Vendita case in corso, mensile atteso -0,9%; preced. -2,6%

Martedì 31/01/2023

14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale atteso 1,2%; preced. 1,2%.