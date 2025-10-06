Tonica torna a Montesilvano: eventi di creatività e convivialità

A Montesilvano, in Abruzzo, si svolgerà un ciclo di incontri intitolato Tonica 2025, dedicato a creatività e convivialità. Gli eventi si terranno presso Ferri Ville, in Corso Umberto I, in quattro date: 13 settembre, 4 ottobre, 25 ottobre e 29 novembre.

Tonica non è un semplice talk né un normale aperitivo, ma un’esperienza che invita a rallentare e a uscire dal mondo digitale. Qui designer, artisti e comunicatori condivideranno le loro esperienze dal vivo, creando un momento di incontro e ispirazione.

Il format, ideato da Astudio e realizzato in collaborazione con Fotosintesi e Blinky Studio, ha il supporto di diverse realtà locali come Primo Tazze e Giosport.

Il programma prevede incontri con ospiti di rilievo. Il 13 settembre saranno presenti Giuliano e Nanni, creatori del podcast Caffè Design, che parleranno di comunicazione e cultura visiva. Il 4 ottobre, Andrea Antoni, noto come @stailuan, presenterà il suo progetto Cose Brutte Impaginate Belle. Il 25 ottobre sarà la volta di Giusy Caso, alias @socialmediamannaggia, che offrirà una prospettiva ironica sulla comunicazione digitale. Infine, il 29 novembre, si svolgerà un laboratorio di collage guidato da Franz Samsa, con aperitivo finale.

Tonica mira a valorizzare le idee e le relazioni, rendendo ogni appuntamento una fatica per chi lavora nel settore creativo o per chi cerca semplicemente un pomeriggio diverso. I biglietti sono disponibili su Eventbrite e sul sito www.sonoastudio.it.