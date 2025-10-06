11.5 C
Roma
lunedì – 6 Ottobre 2025
Attualità

Tonica torna a Montesilvano: eventi di creatività e convivialità

Da StraNotizie
Tonica torna a Montesilvano: eventi di creatività e convivialità

A Montesilvano, in Abruzzo, si svolgerà un ciclo di incontri intitolato Tonica 2025, dedicato a creatività e convivialità. Gli eventi si terranno presso Ferri Ville, in Corso Umberto I, in quattro date: 13 settembre, 4 ottobre, 25 ottobre e 29 novembre.

Tonica non è un semplice talk né un normale aperitivo, ma un’esperienza che invita a rallentare e a uscire dal mondo digitale. Qui designer, artisti e comunicatori condivideranno le loro esperienze dal vivo, creando un momento di incontro e ispirazione.

Il format, ideato da Astudio e realizzato in collaborazione con Fotosintesi e Blinky Studio, ha il supporto di diverse realtà locali come Primo Tazze e Giosport.

Il programma prevede incontri con ospiti di rilievo. Il 13 settembre saranno presenti Giuliano e Nanni, creatori del podcast Caffè Design, che parleranno di comunicazione e cultura visiva. Il 4 ottobre, Andrea Antoni, noto come @stailuan, presenterà il suo progetto Cose Brutte Impaginate Belle. Il 25 ottobre sarà la volta di Giusy Caso, alias @socialmediamannaggia, che offrirà una prospettiva ironica sulla comunicazione digitale. Infine, il 29 novembre, si svolgerà un laboratorio di collage guidato da Franz Samsa, con aperitivo finale.

Tonica mira a valorizzare le idee e le relazioni, rendendo ogni appuntamento una fatica per chi lavora nel settore creativo o per chi cerca semplicemente un pomeriggio diverso. I biglietti sono disponibili su Eventbrite e sul sito www.sonoastudio.it.

Articolo precedente
Crisi educativa in Italia: opportunità e sfide attuali
Articolo successivo
Tempesta Amy in Europa: Tragedia con Tre Morti e Danni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.