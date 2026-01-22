Toni Servillo e Paolo Sorrentino a Napoli

Il regista Paolo Sorrentino e l’attore Toni Servillo sono stati ieri in minitour nelle sale napoletane per presentare il loro nuovo film “La grazia”. Il film, che è il settimo lavorato insieme dai due artisti, racconta la storia di Mariano de Santis, presidente della Repubblica, interpretato da Toni Servillo. In una scena del film, Servillo si cimenta con una sorta di momento freestyle sotto l’occhio attonito del corazziere, interpretato da Orlando Cinque.

I due artisti hanno spiegato al pubblico che lavorare insieme è sempre stato facile e naturale, e che la sceneggiatura di Sorrentino è sempre stimolante da interpretare. Servillo ha aggiunto che il regista ha scelto tutti attori di teatro per questo film e che il clima sul set è stato molto favorevole.

Il regista ha spiegato che il tema centrale del film è la storia d’amore, non solo romantico, ma anche amore per i figli, per la politica e per l’etica. Il personaggio del presidente de Santis non è direttamente ispirato a Mattarella, ma rappresenta un insigne giurista democristiano.

Sorrentino ha anche aggiunto che il diritto e il cinema sono due sue passioni e che conosce meglio il diritto del cinema.

Orlando Cinque, altro interprete del film, ha commentato che girare con Sorrentino e Servillo è stato un’esperienza unica e che ha imparato molto da loro.

Il tour di presentazione del film è stato accolto calorosamente dal pubblico napoletano, con autografi e selfie. Servillo e Sorrentino hanno commentato che l’abbraccio di Napoli è sempre caloroso e che è bello essere accolti così.