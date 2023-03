TONERLIFE perfettamente Compatibile Per Cartucce HP 302 XL Per HP Deskjet 1110 2130 3630 3632 – Envy 4520 4521 4524 – Officejet 3830 3834 4651 Stampante

TONERLIFE Compatibile Per Cartucce HP 302 XL Per HP Deskjet 1110 2130 3630 3632 – Envy 4520 4521 4524 – Officejet 3830 3834 4651 Stampante.Contenuto del pacco: 2 alta capacità cartucce d’inchiostro per stampanti. Le cartucce TONERLIFE seguono gli standard Iso 24711 ISO9001 ISO14002 STMC CE. e sono perfettamente conformi alle normative vigenti nel settore. Attualmente sul mercato non troverete una resa qualità/ prezzo migliore. Colori brillanti che si adattano a qualsiasi superfice e formato,adattabili ad un gran numero di stampanti queste catucce sono di facilissimo utilizzo e installazione. Contenuto del pacco: 2 alta capacità cartucce d’inchiostro (1 Nero PG-545XL, 1 Tri-Colore CL-546XL) Rendimento pagine stimato: 100 pagine perCartucce HP 302 XL , 1000 pagine per CL 546 XL colori (con una copertura del 5% di A4). Le cartucce TONERLIFE seguono gli standard Iso 24711 ISO9001 ISO14002 STMC CE. e sono perfettamente conformi alle normative vigenti nel settore. Attualmente sul mercato non troverete una resa qualità/ prezzo migliore. Colori brillanti che si adattano a qualsiasi superfice e formato,adattabili ad un gran numero di stampanti queste catucce sono di facilissimo utilizzo e installazione. Queste cartucce hanno una resa di stampa di gran lunga superiore alla concorrenza, con le oltre 1500 pagine , nessuna altra cartuccia sul mercato può competere.

✔️✔️ Compatibilità : Per Cartucce HP 302 XL Per HP Deskjet 1110 2130 3630 3632 – Envy 4520 4521 4524 – Officejet 3830 3834 4651 Stampante. Non puoi sbagliare, cartucce ad alta resa.💪💪 Utilizzo : Sostituzione compatibile per il pacchetto combinato di cartucce compatibili d’inchiostro CanonHP 302 per stampanti ad alta resa.💪💪 Utilizzo : Sostituzione compatibile per il pacchetto combinato di cartucce compatibili d’inchiostroper stampanti ad alta resa.💪💪 Utilizzo : Sostituzione compatibile per il pacchetto combinato di cartucce compatibili d’inchiostro per stampanti ad alta resa.Contenuto del pacco: confezione da 2🔥🔥Colori: Con le cartucce TONERLIFE avrai modo di stampare in tutti i colori che vorrai grazie alla combinazione del nostro nero lucido brillante e ai tre colore base il cui mix offre tutte le varietà di colori. per una perfetta tricomia.⭐⭐Rendimento ad alte prestazioni: Con le nostre cartucce d’inchiostro sostituzione potrai stampare comodamante dalla tua stampante ben 480 pagine in Nero, 380 pagine in Tri-Colore. Con una resa maggiore di pagine edi colori perfetti.💎💎 Risparmio : Spendere meno per guadagnare di di più. Le nostre cartucce d’inchiostro TONERLIFE rigenerate sono testate una ad una per una resa perfetta secondo ii principali standard più alti del settore e hanno dimostrato di essere in grado di produrre Un numero uguale di pagine ed una qualità di stampa comparabile ( se non maggiore) alle cartucce di inchiostro originali.Provale.😊😊Utilizzo: di facile installazione, le cartucce sono facili di utilizzare ed installare , la tua stampante sarà pronta in pochissimi minuti.

39,99 €