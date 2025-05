Toner Originale HP 142A Nero, W1420A – 950 Pagine per LaserJet M110w, M140w e HP+ M110we, M140we

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Descrizione Prodotto

La cartuccia toner HP 142A nero è compatibile con le Stampanti a singola funzione HP LaserJet Serie M110 e Multifunzione HP LaserJet Serie M140

Ottima per stampare alti volumi di documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa: 950 pagine

Le cartucce toner HP offrono un rendimento maggiore di stampa e, grazie alla velocità di stampa, permettono di risparmiare tempo e incrementare la produttività

Le cartucce toner originali HP sono progettate specificatamente per le stampanti HP e offrono affidabilità e un servizio di assistenza ottimali