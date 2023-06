Toner Compatibili per HP 106A W1106A Con Chip cartuccia per Laser 107a 107r 107w per MFP 135a 135r 135w 135wg 137fnw 137fwg (1 Nero)

Dal marchio

Il nostro negozio fisico, aperto dal 2004, si occupa di cartucce per la stampa di ogni marca. Le nostre cartucce sono state prodotte e selezionate con cura cosi da fornirvi la miglior esperienza di stampa. La nostra esperienza decennale ci permette di assistere il cliente in ogni sua problematica Il nostro negozio e la nostra assistenza è situata in Italia, Vicino al consumatore.

I nostri migliori prodotti

Qualità e Risparmio

Siamo sempre impegnati alla ricerca della miglior Qualità e del massimo supporto

Supporto italiano

Il nostro supporto risiede fisicamente in Italia

Cartucce Compatibili per Stampanti HP LASER 107a 107r 107w per MFP 135a 135r 135w 135wg 137fnw 137fwg

1 Toner nero AMG Sales CON CHIP

Toner Nero 1000 copie l’uno (copertura 5%).

Garanzia AMG Sales. I nostri Toner sono certificati via ISO9001, ISO14001, CE e MSDS attenti all’ecosostenibilità Certi della qualità dei nostri prodotti offriamo garanzia di 24 mesi . Il nostro Servizio Clienti risiede in Italia