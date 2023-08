Tonali subito gol con Newcastle, rete al debutto in Premier League – Video

Sandro Tonali subito in gol con il Newcastle all’esordio in Premier League, nel match della prima giornata in calendario contro l’Aston Villa. Il centrocampista, che i Magpies hanno acquistato dal Milan per circa 80 milioni di euro, è andato a segno al sesto minuto bagnando il debutto con la prima rete della sua avventura inglese. Da una palla recuperata in attacco è nata l’azione vincente: cross da sinistra, Tonali si è inserito alla perfezione e ha fatto centro con una spettacolare conclusione acrobatica al volo.

Le immagini della rete sono rimbalzate su Twitter, alimentando il dibattito in particolare tra i tifosi del Milan, divisi tra chi rimpiange l’ex numero 8 rossonero e chi ha decisamente voltato pagina, sposando il progetto del club che sulla cessione del centrocampista ha costruito sostanzialmente la campagna acquisti 2023.

