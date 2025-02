Tonali, la nuova vita dopo le scommesse: “Lavoro con uno psicologo? Difficile”

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, ha narrato la sua esperienza con la ludopatia in un’intervista a ‘Repubblica’. Ha descritto come il suo stile di vita fosse negativo, caratterizzato da chiusura nei confronti di chi gli voleva bene, sia in campo che a casa. Dopo dieci mesi di squalifica, è tornato a giocare ad agosto 2024 e ha sottolineato l’importanza del supporto psicologico per affrontare questo problema.

Tonali ha spiegato di aver trascorso molto tempo con uno psicologo, il cui compito era aiutarlo a comprendere come fosse caduto nella dipendenza. A differenza di molte persone che prendono coscienza della loro situazione solo dopo aver perso qualcosa di importante, nel suo caso la disponibilità economica ha offuscato la gravità della situazione. Il recupero è stato complesso, senza l’uso di farmaci specifici a causa delle normative antidoping, rendendo necessario un lungo percorso mentale.

L’ex calciatore del Milan ha riconosciuto che chi è in difficoltà tende a non riconoscere la propria malattia, mantenendo spesso un atteggiamento di negazione. Inoltre, ha evidenziato come l’uso del cellulare sia cambiato nel suo processo di recupero; in particolare, ha trascorso sei mesi senza telefono e ha provato una nuova sensazione di libertà. Oggi utilizza il cellulare solo in occasioni specifiche, come quando è contattato dai familiari, limitando al minimo il suo rapporto con i social media. Questo cambiamento rappresenta un passo importante verso la sua nuova vita.