Tonali e Juventus: un possibile ritorno in Serie A

L’ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali, sembra essere attratto da un possibile ritorno in Serie A. Attualmente al Newcastle, Tonali si è adattato bene alla Premier League, ma durante un’intervista ha accennato a una certa nostalgia per l’Italia, dichiarando che “la Serie A è sempre più bella”. Questa affermazione, in contrasto con l’idea comune che la Premier sia il campionato di punta, suggerisce il desiderio di vivere la fase migliore della carriera calcistica nel campionato italiano.

La Juventus è tra i club che potrebbero considerare un approccio per riportare Tonali in Italia, anche se le attuali condizioni economiche rappresentano un ostacolo. Infatti, il Newcastle è intenzionato a mantenere i propri talenti, e anche se la Juventus aveva già mostrato interesse, le richieste economiche sono elevate. Negli ultimi tempi, il club bianconero ha riscontrato difficoltà a centrocampo e potrebbe cercare di fare investimenti significativi.

Senza un punto di riferimento in mezzo al campo, i bianconeri sanno di aver bisogno di un giocatore di qualità come Tonali. Tuttavia, la situazione attuale suggerisce che eventuali manovre per acquisirlo potrebbero avvenire solo durante la successiva finestra di trasferimenti estiva, poiché le probabilità di un trasferimento a gennaio sono basse.

Il Newcastle, che ha precedentemente speso circa 60 milioni di euro per Tonali, ha un contratto valido fino al 2028 e la valutazione del giocatore è ulteriormente cresciuta. Il destino di Tonali è legato anche alla sua volontà, poiché tra due anni la situazione contrattuale potrebbe dare adito a nuove opportunità di mercato. La Juventus, con un occhio al futuro, dovrà valutare attentamente le proprie possibilità e ciò potrebbe arricchire notevolmente la Serie A.