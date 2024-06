TomTom Navigatore Satellitare per Auto Start 52 Lite, con Mappe Europa, Supporto Reversibile Integrato [Amazon Exclusive], 5 Pollici

(as of – Details )

Il cuore della navigazione: TomTom Start 52 Lite offre una navigazione essenziale; trovare destinazioni è semplice dal menu; cerca o toccando un punto sulla mappa, touchscreen da 5 pollici. Aggiornamenti software gratuiti: connettiti regolarmente al tuo computer per aggiornamenti software gratuiti, tra cui funzionalità di navigazione, prestazioni migliorate e opzioni di personalizzazione aggiuntive, tra pochi minuti. La riduzione della CO2 è al centro; che si tratti di routing intelligente, riduzione della congestione del traffico o imballaggi più rispettosi dell’ambiente.

TomTom Start 52 Lite offre la navigazione ottimale, per trovare destinazioni è sufficiente accedere al menu “Cerca” o toccare un punto sulla mappa del touchscreen da 5″

Mappe TomTom: molto precise, consentono al tuo TomTom Start 52 Lite di pianificare in modo intelligente i tuoi percorsi, gli aggiornamenti mappe sono disponibili come servizio a pagamento

Indicatore di corsia migliorato: il tuo TomTom Start 52 Lite ti aiuta a prepararti alle uscite autostradali mostrandoti con chiarezza la corsia di guida migliore per il percorso pianificato

Supporto reversibile integrato: monta il navigatore TomTom in modo da averlo sempre a portata di mano

Confezione eco-compatibile, nessuna pellicola di plastica: riduci, riusa, ricicla, scopri la confezione ecologica, inizia con questa come abbiamo fatto noi