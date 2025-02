Tommy Paul e il colpo dell’anno: tifosi sbalorditi a Dallas

Il tennista americano Tommy Paul, attualmente nono nel ranking mondiale, ha raggiunto gli ottavi di finale dell’Atp 500 di Dallas, vincendo contro il connazionale Jenson Brooksby con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4. La sua prestazione è stata segnata da un colpo straordinario che potrebbe competere per il titolo di “colpo dell’anno”. Durante uno scambio prolungato, dopo aver effettuato un colpo di volée, Paul si è trovato in una situazione difficile quando Brooksby ha risposto con un dritto che lo ha costretto a correre all’indietro. Con il busto rivolto verso la rete e la palla ancora alta, Paul ha colpito la palla senza guardare, realizzando un passante spettacolare che ha riscosso l’ammirazione del pubblico e ha lasciato Brooksby incredulo. Questo colpo ha attirato l’attenzione non solo per la sua difficoltà, ma anche per l’audacia dimostrata dal tennista nel tentare un gesto così rischioso. L’attrazione del colpo è stata amplificata dai festeggiamenti del pubblico, evidenziando l’abilità e la creatività di Paul sul campo. Questa straordinaria fase del torneo non solo ha portato Paul avanti nella competizione, ma ha anche creato attesa per le sue prossime prestazioni. La sua capacità di eseguire colpi audaci e spettacolari è sicuramente un aspetto che continuerà a intrattenere e sorprendere gli appassionati di tennis nel corso della stagione.