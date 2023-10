Tommy Hilfiger Slip Uomo Confezione da 3 Intimo

Scopri le tendenze e crea un look disinvolto con la collezione di abbigliamento, scarpe, borse e accessori per uomo e donna di Tommy Hilfiger. Per lui, niente di meglio della collezione Tommy Hilfiger da uomo. Per dare una marcia in più a un classico look casual, abbina una camicia preppy e un paio di jeans, oppure lascia tutti a bocca aperta con uno dei nostri abiti eleganti da uomo. Completa il tuo outfit con l’accessorio giusto, scegliendo tra cinture, orologi e scarpe da uomo. La nostra ampia collezione da donna è sinonimo di lusso, ottima per una serata speciale in centro o per una tranquilla serata a casa. Stupisci tutti sfoggiando un vestito elegante abbinato alla nostra gamma di borse, tacchi e incantevoli gioielli, oppure opta per un look casual e rilassato con pantaloni della tuta e sneakers. Per completare il tuo outfit in ogni stagione, puoi sempre contare sulla raffinata linea di maglioni e capispalla da donna. Stile audace e colorato oppure intramontabile e minimalista? Tommy Hilfiger saprà soddisfare senz’altro tutte le tue esigenze estetiche.

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 11 x 19,4 x 13,2 cm; 150 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 settembre 2015Produttore ‏ : ‎ Tommy HilfigerASIN ‏ : ‎ B00YB1MA3ENumero modello articolo ‏ : ‎ 1U87903766Categoria ‏ : ‎ Uomo

Con logo Tommy Hilfiger in vita

Quantità per pacco: 1

95% Cotone, 5% Elastan

Normale

Lavabile in lavatrice

Briefs

Vestibilità comoda e moderna

In cotone elastico

39,99€