Tommy Hilfiger Portafoglio Uomo Eton con Scomparto Monete, Nero (Black), Taglia Unica

Portafoglio due scomparti in pelle morbida con vistoso dettaglio colorato con stampa a righe iconiche sulla fodera.

DESIGN PREMIUM: La fodera interna con strisce Tommy Hilfiger e il logo stampato donano un tocco particolare. La bandierina con il logo TH in metallo sulla parte anteriore del portamonete completa perfettamente il design.

LO STILE AL CENTRO: Questo articolo in pelle è perfetto per ogni età. Questo portafoglio è perfetto da regalare a un uomo alla moda.

MATERIALE E DIMENSIONI: Questo portafoglio morbido è realizzato in vera pelle con finitura liscia. Dimensioni: 13 x 2 x 9,5 cm.

QUALITÀ GARANTITA: Dal 1985, questo marchio di moda si distingue in tutto il mondo per qualità e semplicità, oltre che per gli stili che propone nei rinomati colori blu scuro, bianco e rosso.