Tommy Hilfiger Maglietta (Pacco da 3) Uomo

Fai scorta di capi essenziali con la confezione da tre magliette in cotone traspirante, complete di scollo a V che slancia e sobrio logo Tommy Hilfiger.

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 13,3 x 19,9 x 11,7 cm; 390 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 gennaio 2016Produttore ‏ : ‎ Tommy HilfigerASIN ‏ : ‎ B00YU1RJWWNumero modello articolo ‏ : ‎ 2S87903767Categoria ‏ : ‎ Uomo

VESTIBILITÀ OTTIMALE: In morbido cotone traspirante, queste intramontabili T-shirt a maniche corte hanno un design minimalista e vestono morbide.

95% Cotone, 5% Elastan

Lavare in lavatrice

Stile scollo: Collo a V

Manica corta

Casual

DESIGN PREMIUM: Lo stile semplice delle maglie si abbina a qualsiasi outfit. Questo set da tre è ideale anche come regalo.

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ: Queste T-shirt versatili sono realizzate al 95% in cotone e al 5% in elastan.

QUALITÀ GARANTITA: Dal 1985, questo marchio di moda si distingue in tutto il mondo per qualità e semplicità, oltre che per gli stili che propone nei rinomati colori blu scuro, bianco e rosso.

36,99€