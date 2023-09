Tommy Hilfiger – Johnson Wallet – 100% Pure Leather – Built-In Card Holder – Designer Wallets for Men Mens Accessories

Dal marchio

Sin dal 1985, Tommy Hilfiger è uno dei marchi di lifestyle premium più riconosciuti a livello globale, che offre qualità e valore ai consumatori di tutto il mondo con i brand Tommy Hilfiger e Tommy Jeans. Le sue collezioni includono abbigliamento sportivo per uomo, donna e bambino, jeans, accessori e calzature, nonché marchi in licenza per fragranze, occhiali, orologi e articoli per la casa.

Portafogli da uomo

DESIGN PREMIUM: La fodera interna con strisce Tommy Hilfiger e il logo stampato donano un tocco particolare. La bandierina con il logo TH in metallo sulla parte anteriore del portamonete completa perfettamente il design.

LO STILE AL CENTRO: Questo articolo in pelle è perfetto per ogni età. Questo portafoglio è perfetto da regalare a un uomo alla moda.

MATERIALE E DIMENSIONI: Questo portafoglio morbido è realizzato in vera pelle. Dimensioni: 11 x 3 x 7 cm.

QUALITÀ GARANTITA: Dal 1985, questo marchio di moda si distingue in tutto il mondo per qualità e semplicità, oltre che per gli stili che propone nei rinomati colori blu scuro, bianco e rosso.