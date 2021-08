Tommy Dorfman lo scorso giugno ha fatto coming out come donna transessuale fra le pagine del Time.

“Parlo oggi per discutere del mio genere. Da un anno ormai, in privato, mi identifico e vivo come una donna, una donna trans. È divertente pensare di fare coming out, perché non cambia nulla del mio essere. Considero quest’occasione come una reintroduzione di me stessa come donna, dopo aver fatto una transizione medica. Il coming out è sempre visto come una grande rivelazione, ma non lo è per me. Faccio questa cosa per chiarezza: sono una donna trans. Il pronome da usare adesso è ‘lei’. Il mio nome è comunque Tommy”.

Ora, a due mesi di distanza, l’attrice ha posato per InStyle in quella che è a tutti gli effetti la sua prima copertina da donna.

“Ho avuto tanta vergogna e transfobia interiorizzata che mi ha impedito di fare coming out prima non sembrando abbastanza perfetta. Volevo allineare il mio corpo con il mio spirito, ma non volevo scomparire anni, per farlo“.

Tommy Dorfman: “Il momento peggiore? Il servizio per Calvin Klein”

Infine ha anche ricordato il momento peggiore della sua carriera: quando ha posato (prima di fare coming out) in mutande per una pubblicità di Calvin Klein.

“Doveva essere qualcosa di cui andare orgogliosa, ma quel cartellone pubblicitario a New York, mentre lo stavo guardando, ho capito che è stato il momento più disforico che abbia mai provato. Penso che alla fine mi abbia aiutato a spingermi avanti”.

Tommy Dorfman in Calvin Klein briefs from our Pride 2020 collection. Captured by @lamasdolorosa for @ellemexico. #PROUDINMYCALVINS pic.twitter.com/TjxoDeYh6h — calvinklein (@CalvinKlein) July 5, 2020

Tommy Dorfman è nota ai più per aver vestito i panni di Ryan Shaver nella serie di Netflix, 13 Reasons Why.