Tommy Dali NDG di Amici, Miss: il significato della canzone

Tommy Dali e NDG di Amici cantano insieme nel nuovo singolo Miss: il significato della canzone dei due artisti del talent.

Da Amici con furore. Uno dei meriti dell’edizione 2023 del talent è aver creato dei rapporti veri, in grado di proseguire anche al di fuori della scuola e della casetta più spiata dagli italiani. Lo dimostrano proprio Tommy Dali e NDG, due grandi amici che hanno voluto unire le forze per cercare di conquistare la vetta delle classifiche italiane. Il loro nuovo singolo si intitola Miss, ed è arrivato in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming il 19 maggio. Scopriamo insieme il significato di questa canzone.

Miss è la nuova canzone di Tommy Dali e NDG

Amici e compagni di avventura all’interno della scuola, i due hanno trovato subito una sintonia incredibile, sono sempre stati inseparabili durante il loro percorso ad Amici, e in molti avrebbero scommesso che avrebbero presto unito il loro talento e il loro carisma per un nuovo progetto musicale. Detto, fatto. La prima opera della loro unione si intitola Miss ed è un brano in grado di conquistare il cuore dei loro fan.

Tommy Dali e NDG

Arrivato sulle piattaforme di streaming musicale il 19 maggio, il brano è un pezzo urban, nel loro tipico stile, ma con influenze pop che lo rendono adatto anche per le radio. Una canzone irresistibile prodotta da Ayden Lau e Thuke e che nasce da un sentimento forte ma dall’aspetto distruttivo.

Il significato di Miss

L’amore può far male. È un sentimento che ha più volti, che prende testa, corpo e anima, che porta all’esaltazione e allo smarrimento, a volte anche nel giro di pochi attimi. Lo ha spiegato lo stesso Dali: “Il testo parla di un amole contraddistinto da sentimenti vissuti al limite, un amore che fa male, che ti cattura ma che allo stesso tempo non ti lascia libero di farne a meno“.

Anche NDG ha parlato con toni simili di questa canzone, descrivendo l’amore presente nel testo come un sentimento chiaroscuro, fatto di lacerazioni improvvise e di emozioni che non permettono di trovare il giusto equilibrio. Potrebbe trattarsi di anche di un amore malato, ma cui è difficile, se non impossibile, rinunciare. Un amore che crea dipendenza.

Di seguito il video ufficiale di Miss: