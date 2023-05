Tommy Dali commenta la sua espulsione da Amici e la vittoria di Mattia

Subito dopo il famoso Capodanno Gate scoppiato a gennaio, Rudy Zerbi ha deciso di squalificare Tommy Dali, che è stato l’unico ad uscire senza nemmeno affrontare una sfida. A distanza di qualche mese il cantante ha razionalizzato quello che è successo e ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Superguida Tv. L’ex alunno di Amici ha dichiarato che se è uscito è solo colpa del suo carattere e che nella scuola mariana ha tirato troppo la corda.

“A colpirmi di Maria è stata il modo sincero in cui dice le cose. All’inizio avevo reagito male a quello che mi aveva detto ma poi ripensandoci mi sono detto che aveva ragione. Sono uscito dalla scuola a causa del mio carattere. Ammetto di aver tirato troppo la corda. Quando sono entrato nella scuola ricordo che ho subito chiamato mio padre a cui sono molto legato. Venivo da un momento complicato della mia vita e l’ingresso nella scuola ha segnato la mia rinascita. Tra i momenti difficili ricordo quando io e NDG siamo rimasti a prepararci da soli in studio dopo che avevamo ricevuto un provvedimento”.

Tommy Dali si è anche congratulato con il vincitore di questa edizione di Amici: “Mattia si meritava di vincere. E’ l’esempio di un bravo ragazzo che ha saputo rialzarsi. Solo stima e rispetto e quindi gli faccio i miei complimenti“.

Pochi giorni dopo essere stato squalificato da Amici, il cantante ha scritto un post su Instagram: “Avevo voglia di uscire dal buio e ho ascoltato una luce che mi ha portato ad Amici. Nonostante tutto sono molto grato a chi mi ha sostenuto in questi mesi. Questa trasmissione mi ha fatto conoscere belle persone e regalato momenti bellissimi. Adesso ho riniziato a credere in me stesso. Ora non ho molto da dire, certo che mi prendo le mie responsabilità per quello che è accaduto nella scuola. Adesso cercherò di parlarvi con la mia musica“.