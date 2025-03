Tommy Cash su Olly, Lucio Corsi e Sanremo: “Cosa ne penso”

Diego Bianchi ha colpito nel segno ospitando Tommy Cash nel suo programma, diventando il primo conduttore italiano a farlo dopo settimane di polemiche sui social, in tv e tra politici e associazioni. Il rapper estone ha risposto alle critiche e ha condiviso la nascita di Espresso Macchiato, esprimendo il suo amore per l’Italia. Durante l’intervista, è stato chiesto a Tommy se conoscesse Lucio Corsi, suo concorrente all’Eurovision Song Contest. Cash ha dimostrato di essere molto informato, citando Olly e affermando di aver seguito il Festival di Sanremo. Ha parlato positivamente di Lucio, definendolo un artista interessante, cool e dotato di una “bella anima”.

Tommy ha anche espresso la sua speranza di sviluppare un’amicizia con Lucio durante l’Eurovision, affermando: “Potremmo diventare come fratelli.” Ha spiegato di essere contento che Lucio sia stato scoperto da un pubblico più ampio grazie all’Eurovision. Riguardo a rappresentare sia l’Estonia che l’Italia, ha puntualizzato che ogni paese ha il proprio rappresentante, in questo caso Lucio. La sua partecipazione a Propaganda Live evidenzia non solo il suo talento, ma anche l’interesse per la musica italiana e la cultura, rendendo l’intervista un momento significativo per il panorama musicale internazionale. Tommy Cash si conferma così un artista a tutto tondo, capace di instaurare collegamenti anche oltre i confini nazionali.