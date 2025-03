Tommy Cash si scusa per l’Espresso Macchiato e sostiene Lucio Corsi all’Eurovision: “Diventeremo amici”

Tommy Cash, rappresentante dell’Estonia all’Eurovision 2025, ha chiesto scusa agli italiani per la sua canzone “Espresso macchiato”, dichiarando di non aver mai voluto offendere nessuno. Durante un’intervista a “Safari” su Radio2, l’artista ha cercato di placare le polemiche sollevate dal suo brano, che aveva suscitato reazioni negative nel nostro Paese. Cash ha espresso il suo amore per l’Italia e ha sottolineato il suo rispetto per la cultura italiana, affermando di apprezzare il cibo, l’architettura e il design italiano.

Ha precisato che non intendeva urtare la sensibilità di nessuno e che non aveva immaginato che la sua canzone potesse provocare tanto scalpore. Inoltre, ha mostrato di essere informato sull’attualità musicale italiana, menzionando Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision. Cash si è offerto di fare da “fratello maggiore” per Corsi, definendolo una persona “cool” e sicuro di poter sviluppare una buona amicizia durante il Festival.

Tuttavia, “Espresso macchiato” ha sollevato critiche, in particolare da parte di politici italiani. La Lega, attraverso il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, ha chiesto l’esclusione della canzone, accusandola di diffondere stereotipi sull’Italia. Anche il Codacons ha presentato un esposto, affermando che il testo con riferimenti a mafia, caffè e spaghetti rischia di trasmettere un’immagine negativa del Paese. Senza dubbio, le polemiche intorno al brano hanno sollevato un acceso dibattito sull’opportunità e i contenuti della canzone.