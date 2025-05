Tommy Cash rifiuta di cantare Bella Ciao a Milano: “Non la canto!”

Il rapper estone Tommy Cash ha trovato una strategia per raccogliere voti in vista dell’Eurovision Song Contest. Non potendo votare per il proprio paese, ha girovagato per l’Europa, esibendosi in vari programmi, compresi Propaganda Live e Stasera C’è Cattelan. Recentemente, ha creato un chiosco a Milano dove ha offerto caffè gratis ai passanti, accompagnando l’iniziativa con una campagna elettorale informale per il suo brano “Espresso Macchiato”.

Durante un’intervista, tuttavia, Cash ha suscitato polemiche rifiutandosi di cantare “Bella ciao”. Un giornalista lo ha sollecitato più volte ma l’artista ha mantenuto la sua posizione, ribadendo che quella non è la sua canzone. Questo rifiuto ha attirato l’attenzione di molti sui social, con commenti di sostenitori che hanno espresso ammirazione, trasformando Cash in un’icona per alcuni gruppi che si oppongono alle ideologie antifasciste.

In risposta a queste affermazioni online, si è creata una spaccatura tra chi lo sostiene e chi critica il suo atteggiamento. Molti dei commenti esprimono sentimenti nostalgici e polemici verso chi sostiene la canzone, evidenziando una tensione culturale persistente.

Cash si dichiara libero di non interpretare “Bella ciao”, ma il dibattito generato dai suoi rifiuti mostra come la musica possa attirare forti reazioni politiche e sociali. La controversia attorno a Cash evidenzia le diverse interpretazioni e le storie dietro canzoni iconiche come “Bella ciao”, già giudicate dalla storia.