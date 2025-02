Tommy Cash, interviene la politica: “Fuori dall’Eurovision”

Espresso Macchiato è attualmente la canzone più popolare dell’Eurovision Song Contest, suscitando numerose polemiche. Il brano ironico, secondo gli scommettitori, è tra i favoriti per la vittoria. Recentemente, il Codacons ha chiesto l’esclusione del rapper estone Tommy Cash dallo show, e la situazione ha preso pieghe politiche, con il senatore leghista Gian Marco Centinaio che ha criticato il brano, considerato un insulto all’Italia.

Centinaio ha dichiarato su Instagram che coloro che insultano l’Italia dovrebbero essere esclusi dall’Eurovision, sottolineando il linguaggio maccheronico della canzone di Cash, che parla di arricchimento attraverso il caffè e “sudando come un mafioso”. Ha esortato Cash a venire in Italia per vedere il duro lavoro della gente onesta prima di scrivere testi considerati stupidi e pieni di stereotipi. Il senatore ha espresso preoccupazione per l’immagine dell’Europa proposta dagli organizzatori dell’Eurovision.

Le critiche di Centinaio risvegliano anche interrogativi sul passato della Lega, specialmente riguardo alla loro condotta durante l’approvazione delle unioni civili. Il senatore sembra dedicare tempo a questioni ritenute leggere, come una canzone estone, mentre l’Italia affronta problemi più gravi.

In sintesi, Espresso Macchiato ha non solo attirato l’attenzione per la sua ironia, ma ha anche sollevato un vasto dibattito politico e sociale, mettendo in luce le complessità delle percezioni culturali all’interno dell’Eurovision.