Tommy Cash e Espresso Macchiato: Polemiche e Attacchi della Lega sull’Eurovision

In Italia, si accendono polemiche riguardo la canzone “Espresso Macchiato” di Tommy Cash, che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025. La Lega e il Codacons chiedono la sua esclusione dalla competizione, prevista a Basilea il 13 maggio. Il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, ha espresso la sua indignazione su Instagram, sottolineando che il brano utilizza un italiano maccheronico e lo definisce offensivo e pieno di stereotipi, in particolare per il suo riferimento a un arricchimento legato al caffè e a immagini di mafiosi. Centinaio ha invitato Tommy Cash a visitare l’Italia per comprendere la realtà lavorativa del paese prima di stilare canzoni che insultano gli italiani.

Anche il Codacons, un’associazione di consumatori, ha presentato un esposto per richiedere la rimozione della canzone dalla scaletta dell’Eurovision. L’associazione critica il brano per i suoi “cliché negativi” e per il suo collegamento tra Italia e mafia, oltre a fare riferimento in modo stereotipato a simboli italiani come il caffè e gli spaghetti. Si pone la questione se, dopo l’esclusione di canzoni con contenuti sessisti, non sia opportuno fare lo stesso per brani che possono offendere un’intera cultura.

“Espresso Macchiato” è caratterizzata dallo stile surreale di Tommy Cash e mira a riflettere le percezioni stereotipate che gli stranieri hanno degli italiani. La musica è prodotta da Johannes Naukkarinen, che ha già avuto successo con un’altra canzone dell’Eurovision, il “Cha Cha Cha”.