Tommy Cash: cosa pensa di Lucio Corsi e il suo incontro con Tony Effe

Tommy Cash ha trascorso alcuni giorni in Italia per promuovere la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, rilasciando diverse interviste. Ha affrontato la controversia riguardo alla frase ” sudo come un mafioso” dalla sua canzone “Espresso Macchiato”. Ha dichiarato di non avere cattive intenzioni e riconosce che la mafia è un tema serio. Ha spiegato che “Espresso Macchiato” è una delle sue canzoni più innocue e ha condiviso l’emozione di veder sua nonna piangere ascoltandola, definendola bellissima. L’obiettivo era creare un brano apprezzabile da un pubblico ampio, dai bambini agli anziani, e considerava questa canzone speciale.

In seguito alla sua vittoria per la selezione dell’Eurovision, Cash ha notato articoli che indicavano che alcuni italiani si erano offesi. Ha sostenuto di non averne avuto notizia e che, dalla sua prospettiva su TikTok, riceveva solo positività. Crede che una ristretta parte della gente possa aver frainteso le sue intenzioni. Ha esemplificato che avrebbe potuto scrivere un brano intitolato “French Baguette” e che chi si offende, probabilmente, vive la situazione male.

Riguardo ad altri artisti, ha espresso apprezzamento per Lucio Corsi, ma ha suggerito che la sua musica potrebbe necessitare di maggiore energia per attirare l’attenzione all’Eurovision. Ha anche condiviso la sua esperienza con Tony Effe, descrivendolo come un bravo ragazzo con cui ha avuto modo di parlare e mangiare, e che gli ha parlato di Sanremo.