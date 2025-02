Tommy Cash arriva in Italia, Malgioglio prende una posizione

Mancano più di due mesi all’Eurovision Song Contest, ma il cantante estone Tommy Cash sta già attirando l’attenzione con il suo brano “Espresso Macchiato”, che sta scalando le classifiche europee. La sua frase provocatoria “sudo come un mafioso” ha suscitato numerose polemiche. Questa sera, Cash sarà ospite del programma italiano Propaganda Live, dove sarà quasi certamente chiamato a rispondere alle critiche.

Tra coloro che hanno commentato l’artista c’è Cristiano Malgioglio, il quale ha affermato che Cash è conosciuto per le sue provocazioni e che, grazie alla pubblicità generata dalle polemiche, potrebbe persino superare Lucio Corsi, il candidato ufficiale dell’Italia, il cui brano “Volevo essere un duro” è scivolato alla 15esima posizione nelle classifiche.

Malgioglio ha aggiunto che “Espresso Macchiato” contiene stereotipi sull’Italia e ha descritto la strategia di Cash come un colpo ‘furbetto’. Ha anche messo in allerta sul fatto che tutta la situazione potrebbe mettere in difficoltà il favorito del San Marino Song Contest, Gabry Ponte, con il suo brano “Tutta l’Italia”. Malgioglio, esperto di fenomeni musicali, ha ricordato come Cash abbia già attirato attenzione in passato con brani controversi, come “Untz Untz”, e ha espresso preoccupazione che l’enorme visibilità possa favorire Cash all’Eurovision.

Malgioglio ha concluso ricordando un episodio precedente in cui aveva provocato un caso diplomatico legato a un’altra artista, sottolineando la natura provocatoria di Cash e il rischio che questo genera per la rappresentanza musicale italiana.