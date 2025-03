Tommy Cash all’Eurovision: Espresso Macchiato e il Vero Significato Dietro le Polemiche Italiane

Con la canzone “Espresso macchiato”, il rapper estone Tommy Cash ha attirato l’attenzione, in particolare in Italia. Il brano sarà presentato all’Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea. La canzone ha suscitato polemiche a causa di alcuni stereotipi legati all’Italia, come quelli sulla mafia e sugli spaghetti, criticati dal Codacons e da politici come il senatore Gian Marco Centinaio. Tommy Cash, in un’intervista, ha chiarito che non voleva offendere l’Italia, ma piuttosto raccontare l’esperienza di un viaggio in Italia con il suo produttore, che di solito ordinava caffè americani. Da un suggerimento di Cash è nata l’idea del titolo “Espresso macchiato”.

Il rapper ha ribadito che la frase sulla gente che si arricchisce “solo bevendo caffè come un mafioso” era intesa come una metafora visiva, non un’offesa né una glorificazione del crimine organizzato. Ha sottolineato che si trattava di humor e di un modo per avvicinare le persone a un’immagine più umana. In risposta alle critiche, Centinaio ha esortato Cash a venire in Italia per comprendere come lavora la gente onesta e ha chiesto di ritirare la canzone dall’Eurovision, definendola “stupida e piena di stereotipi”. Nonostante le controversie, “Espresso macchiato” è diventata virale e continua a generare attese per la sua performance all’Eurovision.