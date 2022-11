Tommazo Zorzi, Walter è il nuovo flirt?

Tommaso Zorzi com’è noto ormai da tempo è tornato single dopo un anno passato al fianco di Tommaso Stanzani. In questi ultimi giorni, però, al suo fianco sarebbe apparso un misterioso uomo di nome Walter che Deianira Marzano ha messo sotto la lente d’ingrandimento dopo una serie di segnalazioni ricevute.

I video incriminati sono stati pubblicati anche da Pipol che ha così scritto:

“Tommaso Zorzi dopo il ballerino Tommaso Stanzani ha un nuovo amore? Sembrerebbe di sì. Molti gli indizi social, raccontanti nel dettaglio da un utente Twitter in particolare, porterebbero a un nome… Walter. Sembrerebbe che mercoledì 9 Novembre l’ex vincitore del GFVip abbia iniziato a seguire su Instagram il ragazzo, tale Walter, e che da quel momento pare non abbia fatto altro che frequentarlo in giro per locali. Anche Deianira Marzano sui suoi social ha pubblicato un filmato che ritrae Zorzi in compagnia di Walter e, oltre a questo, dichiara di aver ricevuto decine di segnalazioni che confermano l’inizio di questo nuovo amore. Tommaso Stanzani, cosa penserà? E secondo voi questi indizi possono essere veritieri?”.