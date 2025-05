Tommassini e Matano difendono Madonna: “Gaga l’ha battuta, ma è diverso”

Sabato scorso, Lady Gaga ha tenuto un concerto sulla spiaggia di Copacabana a Rio De Janeiro, davanti a 2,1 milioni di persone, superando il record di Madonna, che aveva 1,6 milioni di spettatori. Questo ha reso Gaga l’artista con il maggior pubblico per un concerto femminile. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, incluso Alberto Matano di “La Vita in Diretta”. Anche il coreografo Luca Tommassini è intervenuto, sottolineando il valore di Madonna, che a 65 anni ha realizzato uno spettacolo imperdibile dopo 40 anni di carriera.

Matano ha dichiarato di essere parte del “team Madonna”, esprimendo ammirazione per il suo contributo alla musica e allo spettacolo. Tommassini, che ha lavorato con diverse celebrità, ha condiviso i suoi ricordi con Madonna, raccontando come venne scelto per danzare con lei e come questo abbia segnato un momento significativo nella sua vita. Ha raccontato di come Madonna gli abbia regalato libri e introdotto al cinema, citando la sua passione per Fellini.

In un aneddoto nostalgico, Tommassini ha rivelato che nel 1994 Madonna gli propose di avere un figlio insieme, ma lui rifiutò, desiderando una famiglia tradizionale. Madonna poi fece la stessa proposta al suo personal trainer, Carlos Leon, da cui nacque Lola. Tommassini ha concluso affermando che Madonna è stata una delle artiste che gli hanno insegnato di più nella vita.

L’articolo sottolinea che, sebbene Gaga abbia battuto un record, l’approccio e l’impatto di Madonna rimangono unici e meritano rispetto.