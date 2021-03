Gli scommettitori lo scorso settembre lo davano tra i favoriti e c’avevano visto lungo, Tommaso Zorzi è arrivato in finale ed ha battuto Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli al televoto. Nonostante la sua vittoria non sia stata una vera sorpresa, tutti si aspettavano di vederlo scontrarsi con Dayane Mello nell’ultimo duello, ma così non è stato visto che la bella brasiliana è arrivata solo quarta (con mia grandissima sorpresa).

La vittoria del 25enne milanese forse non metterà tutti d’accordo, ma gli va riconosciuto il merito di aver dato tutto se stesso al programma (così come ha fatto la Mello). Lacrime, risate, catfight, amicizie amori non corrisposti, sclerate da drama queen e il Late Show, Zorzi non si è certo risparmiato.

Il video del momento della vittoria di Tommaso Zorzi.

🎉 Il pubblico ha deciso che il VINCITORE di questa edizione di #GFVIP è… TOMMASO! 🎉 pic.twitter.com/3CS2nIwNWT — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

Stanza dopo stanza.

Ricordo dopo ricordo.

Emozione dopo emozione. Grazie, a tutti voi. Per aver reso indimenticabile questo #GFVIP. pic.twitter.com/SInNp1o1XN — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

L’abbraccio con Oppini.