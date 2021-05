Tommaso Zorzi lascia Mediaset per Discovery, è questo ciò che TvBlog ha scritto nero su bianco quest’oggi.

Dopo il programma di Italia 1 passato nelle mani di Elenoire Casalegno, Tommaso Zorzi – come fa sapere Blogo – ha firmato un contratto per un programma su Discovery dove parlerà di cross-dressing avendo ospiti moltissimi uomini e donne che si travestono del sesso opposto, chi per puro piacere carnale (i cosiddetti travestiti), chi per intrattenere il pubblico durante uno spettacolo (le drag queen o i drag king), ma anche chi, invece, ama semplicemente indossare abiti ed accessori del sesso opposto per moda, nulla di più.

Un programma dove sono sicuro non sarà mai invitata Platinette (dato che con Tommaso Zorzi si è spesso scontrata) e che in tv effettivamente manca. Curiosissimo di vederlo.

Il tutto per buona pace di Simone Pillon, ovviamente.



Ovviamente non è stato specificato il termine del contratto (se di esclusiva, oppure no), quindi sarebbe errato scrivere che nella prossima stagione televisiva Mediaset farà a meno di Tommaso Zorzi.