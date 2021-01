Zorzi crolla quando capisce che la finale del GF Vip non andrà in onda l’otto febbraio.

I primi concorrenti del GF Vip 5 sono chiusi nella casa di Cinecittà da 4 mesi e ovviamente sono sfiniti. Tommaso Zorzi ieri pomeriggio si è avvicinato a Samantha De Grenet ed ha confessato di contare i giorni che lo separano dalla finale, perché non ce la fa più. L’influencer ha poi aggiunto che non accetterebbe di restare nemmeno una settimana in più in gioco e quando la sua coinquilina gli ha detto che potrebbero prolungare lo show di 1 o 2 settimane, lui è andato nel panico.

“Cosa? Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto e non puoi dirlo. Se ti sto studiando? Certo, cerco di capire”.

Stefania Orlando ha cercato di tranquillizzare l’amico dicendogli che restare qualche giorno in più non cambierebbe nulla, ma lui non è sembrato convinto ed è andato in confessionale a chiedere spiegazioni agli autori.

Tornato in camera il 25enne è sembrato più abbattuto di prima ed ha confessato a Zelletta e alla Orlando: “Sono entrato e ho detto ‘io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8febbraio’. E loro mi hanno detto che non lo sanno ‘non lo sappiamo’. Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?”

Non vedo l’ora di godermi il momento in cui i gieffini scopriranno che la finale andrà in onda il 26 febbraio.



Tommaso Zorzi dopo aver parlato con gli autori: il filmato.

Tommaso è andato in confessionale per i dubbi sulla finale dell’8 febbraio convinto che ci sia il prolungamento e gli hanno risposto “NON LO SAPPIAMO” Adesso si è messo a letto, disperato, con croccantino e Stefania che cercano di rassicurarlo ⚰️ #GFvip #TZvip pic.twitter.com/lBebgpwVzA — BagnoTrash (@TrashAmmme) January 14, 2021