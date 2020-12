Tommaso Zorzi nelle scorse settimane ha chiesto ad Alfonso Signorini di mandargli un ragazzo gay nella casa, un nuovo gieffino cui chiacchierare o provare a far nascere qualcosa di più di un’amicizia. Il conduttore ha promesso al 25enne che entro la fine dell’anno arriverà un ragazzo per lui, ma a quanto pare nella casa del GF Vip c’è già un concorrente interessato all’influencer.

Ieri sera Giacomo Urtis ha confessato a Selvaggia di essersi preso una cotta per Tommaso Zorzi e dopo averle detto di non spifferare la cosa in giro ha aggiunto: “Tommaso si è preso una sbandata, ma non capisce che è etero quell’altro“.

Parlando del suo interesse per Zorzi e di quello di Selvaggia per Pierpaolo, Urtis ha detto alla Roma: “La settimana prossima cambia tutto. Per te si smuove qualcosa, visto che esce lei e per me non so“. Ovviamente si riferisce al fatto che la Gregoraci e Oppini abbandoneranno il reality.

Selvaggiona però non è la persona migliore a cui raccontare un segreto, perché poco dopo la confessione dell’amico ha detto tutto a Dayane Mello, costringendo Giacomo a ritrattare: “Ma io scherzo. Non dire così. Vabbè dai vedremo“.

La situazione si fa davvero interessante…

La confessione di Giacomo su Tommaso Zorzi, i filmati.

Urtis si è preso una cotta per Tommaso Zorzi #gfvip pic.twitter.com/mHw6CFVMPV — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) December 4, 2020

A Giacomo Urtis piace Tommaso#GFVIP pic.twitter.com/LmZOLYmSAv — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 3, 2020

ECCO A VOI IL VIDEO DOVE GIACOMO DICE CHE GLI PIACE TOMMASO #GFVIP pic.twitter.com/9ADbs8NzAh — cz 🐍 (@ccochi4) December 3, 2020

MI SENTO MALEEE TOMMASO IN BAGNO E GIACOMO CHE PARLA CON SELVAGGIA IMBARAZZATO ADDIO 💔 ECCO PERCHÉ SI È SPENTO LE PENE D’AMORE #GFVIP pic.twitter.com/5Aoy3RTY0W — SebVLH (@SebVlh) December 3, 2020