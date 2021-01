Lo scorso ottobre un certo ‘Simone’ ha inviato un aereo a Tommaso Zorzi e per lui ha anche scritto una lettera che ha mandato a Barbara d’Urso. Sul caso poi sono spuntate delle ombre, in stile ‘Mark Caltagirone’ e questo ammiratore è scomparso.

Stamani sopra i cieli della casa di Cinecittà è volato un altro messaggio per l’influencer: “Tommy, non TZ, caffè fuori? Da sconosciuto“. Il 25enne è stato qualche minuto a chiedersi chi potesse avergli fatto questo invito e poi ha avuto un’illuminazione. Il gieffino si è ricordato di quando ha scritto a Mahmmod per chiedergli di prendere un caffè e si è firmato ‘Tommy’.

“Questo è il secondo aero di questo tipo. Un caffettino senza impegno. Ho trovato l’am,ore al GF? No, piuttosto direi che ho trovato il caffè. L’altro cosa mi aveva scritto? ‘Avrò cura di te’ mi pare. Oddio mi è venuto un dubbio Stefy. Ti ricordi quando ho mandato un messaggio a Mahmood con scritto ‘prendiamo un caffè?’. Potrebbe essere oppure sono pazzo? Perché il fatto è che di questa cosa ne abbiamo parlato qua dentro. Adesso mi partono tutti i pensieri. A lui il messaggi l’avevo firmato come ‘Tommy Z’. Se è quello che penso io accetto il caffè”.

Stefania Orlando ha appoggiato la tesi del suo amico: “Ah, magari. Amore a maggior ragione vengo anche io. Potrebbe proprio essere. Hai capito? Dai che bello. Ci potrebbe stare. Dico che potrebbe essere, non è impossibile questa cosa. Lo accetta il caffé da lui e se non lo accetta ce lo porto io. Giulia lo conosci anche te. Ce lo porto con la forza. Sì Tommy ho capito tutto“.

Tommaso Zorzi, il video dell’aereo misterioso.

