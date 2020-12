Al Grande Fratello Vip è nata una coppia e Tommaso Zorzi ha trovato un modo ironico e divertente per dire la sua.

Nel mirino dell’influencer c’è finita la sua amica/ex amica/ora di nuovo amica Giulia Salemi, che proprio in questi ultimi giorni ha intrapreso una conoscenza a suon di baci e coccole con Pierpaolo Pretelli.

— GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 26, 2020

Interrogato da Cecilia Capriotti sul perché avesse dei brillantini sul viso, Tommaso Zorzi ha risposto (in spagnolo):

“Perché io brillo di luce propria, non sono come Giulia Salemi che deve fare la coppia affinché se ne parli”.

Giulia Salemi era lì presente, ma avendo lui tirato questa frecciatina in spagnolo non sono granché sicuro che lei abbia colto al volo.

Secondo Tommaso Zorzi l’avvicinamento fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbe in qualche modo ‘sospetto’?

– Cecilia Capriotti: “perché hai i brillantini sul viso?”

– Tommaso Zorzi (in spagnolo): “perché io brillo di luce propria, non sono come Giulia Salemi che deve fare la coppia affinché se ne parli”#GFVIPpic.twitter.com/ZPtntmG8rB

— GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 28, 2020