All’occhio indiscreto del Grande Fratello Vip non sfugge niente e questa volta, dopo Lorella Cuccarini, Platinette e Pierluigi Diaco, nel mirino di cattiverie di Tommaso Zorzi (che in realtà dice ciò che tutti noi pensiamo), c’è finita Tinì Cansino, celebre volto del Drive In e da anni opinionista senza opinioni a Uomini e Donne.

“Lei è veramente una ruba cachet!” ha ironizzato Tommaso Zorzi, alludendo proprio ai commenti centellinati che fa nella trasmissione di Uomini e Donne. “Sta lì immobile, ogni tanto le fanno ‘Oh, ci sei? Tinì, e su!‘”; ha replicato Pierpaolo Pretelli.

Pier e zorzi che parlano di tinì di uomini e donne 🤣 #gfvip pic.twitter.com/1yKEzVJ6r1 — lonely (@strjngimirauhl) October 21, 2020

Nel corso degli anni sono stati davvero tanti gli opinionisti di Uomini e Donne. Da Tina Cipollari (in onda in maniera fissa dal 2008) a Gianni Sperti (in maniera fissa dal 2005), passando per Jack Vanore (licenziato quest’anno) fino a Mario Serpa, chiamato nel biennio 2017-2019. Oltre loro c’è anche una presenza costante, muta, che è lì dal 2012: Tinì Cansino.

Gli interventi di Tinì nel corso di un’intera stagione televisiva si contano davvero sulle dita di due mani e spesso e volentieri neanche vengono presi in considerazione (e sicuramente non creano dinamiche all’interno della trasmissione), eppure ha un posto fisso da ben 8 anni.

Che Zorzi abbia in qualche modo ragione? O la Cansino va lì a titolo gratuito?