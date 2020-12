Tommaso Zorzi è in crisi per la confessione che ha fatto a Malgioglio su Oppini. Il gieffini teme un possibile confronto con quello che fino a pochi giorni fa era il suo migliore amico nella casa del GF Vip.

“Ammetto che sono terrorizzato per cosa accadrà. […] Se fosse rimasto non sarei riuscito ad ammetterlo. Non ho mai provato una roba del genere in tutta la mia vita. Questa è la prima volta che provo cose così forti. Io così non mi sono mai esposto in vita mia. Non è che ho detto sono innamorato di lui alla mia migliore amica, l’ho detto qui dentro. Poi non è bello, è bello se uno è corrisposto. Poi pensa a sua madre cosa farà. Quella c’ha la tastiera facile. Qualsiasi cosa pensa la dirà. Lui domani sarà in studio. Io mi sto sentendo male, mi verrà la colite prima della puntata. Che non me lo facciano incontrare in Cucurio o queste robe simili. Mi sento male Stefy, lui sarà presente domani, mi sto sentendo male. Qualunque cosa mi dica, dato che non mi dirà mai ‘andiamo a vivere in campagna’, io me la prenderò comunque in quel posto. Io me la prendo in tutti i casi dai. Mi sento male all’idea della puntata. A questo punto spero mi venga una febbre da ricovero che impedisca la mia presenza.

Io non c’ho mai provato e lungi da me. Se io avessi avuto idea di una piccola possibilità gli avrei confessato tutto. Io sapevo che lui era innamorato. Come cavolo farò adesso a frequentarlo fuori nella mia vita? Con quale coraggio? Dici che il tempo aggiusterà le cose? Sto male per essermi preso una cotta per un uomo etero e fidanzato e io come al solito sono Bridget Jones che rimane sfigata e sola con una bottiglia di vino”.